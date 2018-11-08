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Yemen'de üst düzey atamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 03:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Aden Valiliğine yeni atamalar yaptı

SANA (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Aden Valiliğine yeni isimler atadı.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansına göre, Hadi yayımladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kendisinin askeri danışmanı olan Korgeneral Muhammed Ali el-Makdeşi'yi Savunma Bakanlığı, Tümgeneral Bahri Abdullah Salim en-Nah'i'yi de Genelkurmay Başkanlığı görevlerine getirdi.

Hadi, görevi sona eren Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Tahir el-Akili'nin ise Cumhurbaşkanlığı Askeri Danışmanlığına atamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Hadi, bir yıldan uzun süredir Aden'de bulunmayan eski Vali Abdulaziz el-Muflahi'nin yerine ise eski Vali Yardımcısı Ahmed Salim Rabi'nin atanmasına karar verdi.

Yemen'de Savunma Bakanlığı makamı, eski Savunma Bakanı Tümgeneral Mahmud es-Subeyhi'nin Mart 2015'te Lahic'de Husiler tarafından esir alınmasından bu yana boş duruyordu.

Halihazırda Suudi Arabistan'da ikamet eden Muflahi ise yaklaşık bir yıl önce görevinden istifa etmiş ancak Hadi istifayı kabul etmemişti.

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Yemen Abdurabbu Mansur Hadi

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