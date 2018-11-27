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Yemen'de üst düzey atamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 01:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Hadi, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Enerji ve Elektrik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Müsteşarlığı, Şura Konseyi üyeliği ve Şebve Valiliğine yeni atamalar yaptı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, bazı bakanlar ile Şura Konseyi üyelerini kapsayan yeni atamalar yaptığı belirtildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde, Cumhurbaşkanı Hadi'nin yayımladığı kararnamelerle atadığı kişiler arasında cumhurbaşkanı müsteşarı, bazı bakanlar, Şura Konseyi üyeleri ve bir valinin de olduğu ifade edildi.

Buna göre, Mühendis Seyf Muhsin Abbud eş-Şerif, Yeniden İmar İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müsteşarı olarak atanırken, Necib Mansur Hamid el-Avac'ı Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Muhammed Salih Nasır el-Anani Enerji ve Elektrik Bakanlığı ve Ali Heysem Ali Abdullah'ı da Adalet Bakanlığı görevine getirildi.

Başbakanlık ofis direktörlüğüne Enis Avad Hasan Baharise'yi getiren Hadi, Salim Salih bin Berik'i Maliye Bakanı Yardımcılığına ve Abdullah Ahmed Muhammed Hacer'i de Enerji ve Elektrik Bakanı Yardımcılığına atadı.

Kararnamelere göre, Abdullah Muhsin el-Akva, Muhammed Said es-Sadi, Mansur Ali Ahmed el-Bitani ve Ali bin Raşid el-Harisi de Şura Konseyi üyeleri, Muhammed Salih bin Adyo da Şebve Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Hadi, 15 Ekim'de hükümetin son dönemde "ihmalkar davrandığı" gerekçesiyle Başbakan Bin Dağr'ı azlederek yerine Bayındırlık ve Yol Bakanı Muin Abdulmelik Said'i atamıştı.

Husilerin, 2014'te başkent Sana'yı ve bazı şehirleri ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'a gitmiş, Aden de geçici başkent ilan edilmişti. Yemenli bakanlar da hükümeti Suudi Arabistan'dan yönetiyor.

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Cumhurbaşkanı Hadi Yemen yeni atamalar

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