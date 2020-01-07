Yemen'de uygulanamayan Riyad Anlaşması kurtarılabilir mi?

ADEN (AA) - ABDULLAH AHMED - Suudi Arabistan'ın himayesinde Yemen yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması için belirlenen son tarih olan 5 Ocak'ın geride bırakılmasına rağmen sahaya yansıyan herhangi bir değişiklik olmadı.

Anlaşma kapsamındaki en önemli maddelerden biri olan "Güney Geçiş Konseyi'ne ait Aden'deki ağır silahların yanı sıra tank, zırhlı araç ve diğer ekipmanların toplanarak kentteki uluslararası koalisyonun gözetimine verilmesi" yönünde de henüz bir adım atılmadı.

Buna karşılık son dönmede Yemen'deki hükümet yetkilileri ile Güney Geçiş Konseyi temsilcileri arasında karşılıklı "Riyad Anlaşması'na uyulmadığı" suçlamaları da arttı.

Yemen İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri ile Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Riyad Anlaşması'nın uygulanması için artık bir yol kalmadığını belirterek, BAE'yi anlaşmanın önünde engel olmakla suçladı.

- Anlaşmayı kurtarma girişimi

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını izlemek için geçen hafta üç danışmandan oluşan özel bir heyet görevlendirdi.