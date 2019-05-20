"Yemen'de yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor" iddiası

Yemen'de, Husilerin kontrolündeki yerlerde Birleşmiş Milletlerin (BM) gönderdiği yardımların ihtiyaç sahiplerine değil, Husi savaşçılara ya da bu grubu destekleyen kişilere verildiği ortaya çıktı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesindeki haberde, son günlerde "açlığın zirve yaptığı" Yemen'e giden yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı, Husiler tarafından istismar edildiği belirtildi.

BM'nin geçen yıl, Husilerin elinde bulundurduğu bölgelere gönderilen yardımların yüzde 1'inin ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını ortaya çıkardığının anımsatıldığı haberde, bu oranın çok daha yüksek olabileceği kaydedildi.

Husilerin elinde bulundurduğu bölgelerde uzun süredir incelemelerde bulunan CNN, haberinde, savaşın etkilediği birçok yere kağıt üzerinde yardımların gittiğini ancak gerçekte bu yardımların açlıkla mücadele eden halk yerine, Husi savaşçılara ya da bu grubu destekleyen kişilere yönlendirildiğini yazdı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) yardım dağıtımı için birlikte çalıştığı sivil toplum kuruluşuyla daha önceki şikayetlerden dolayı ayrıldığını ve yeni bir kuruluşla çalışmaya başladığına işaret edilen haberde, bu defa da Husilerle bağlantı yerel liderlerin yardım dağıtımını engellediği ifade edildi.