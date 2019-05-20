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"Yemen'de yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

Amerikan yayın kuruluşu CNN, son günlerde "açlığın zirve yaptığı" Yemen'e giden yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını, Husiler tarafından istismar edildiğini belirtti

Yemen'de, Husilerin kontrolündeki yerlerde Birleşmiş Milletlerin (BM) gönderdiği yardımların ihtiyaç sahiplerine değil, Husi savaşçılara ya da bu grubu destekleyen kişilere verildiği ortaya çıktı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesindeki haberde, son günlerde "açlığın zirve yaptığı" Yemen'e giden yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı, Husiler tarafından istismar edildiği belirtildi.

BM'nin geçen yıl, Husilerin elinde bulundurduğu bölgelere gönderilen yardımların yüzde 1'inin ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını ortaya çıkardığının anımsatıldığı haberde, bu oranın çok daha yüksek olabileceği kaydedildi.

Husilerin elinde bulundurduğu bölgelerde uzun süredir incelemelerde bulunan CNN, haberinde, savaşın etkilediği birçok yere kağıt üzerinde yardımların gittiğini ancak gerçekte bu yardımların açlıkla mücadele eden halk yerine, Husi savaşçılara ya da bu grubu destekleyen kişilere yönlendirildiğini yazdı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) yardım dağıtımı için birlikte çalıştığı sivil toplum kuruluşuyla daha önceki şikayetlerden dolayı ayrıldığını ve yeni bir kuruluşla çalışmaya başladığına işaret edilen haberde, bu defa da Husilerle bağlantı yerel liderlerin yardım dağıtımını engellediği ifade edildi.

WFP'nin yaptığı yardımların yüzde 60'ının ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığına dair verilerin elde edildiğine ve ortada bir yolsuzluk olduğuna işaret edilen haberde, Husi güçler ile WFP arasında yeni bir sistem ve biyometrik onay için anlaşmaya varıldığı ancak bu sistemin henüz uygulamaya konmadığı vurgulandı.

Haberde, Yemen'deki Husi güçlerin haklarındaki suçlamaları ısrarla reddettiği ve iddiaları "çılgınca" diye yorumladığı aktarıldı.

- Trump'ın Yemen'deki iç savaşı sona erdirme vetosu

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

ABD Kongresinin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ile Senatodan geçen ve ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a desteğini kesmesini öngören yasa tasarısı, 16 Nisan'da Trump tarafından veto edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Gıda Programı Yemen

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