Yemen'de yeni kolera dalgası hızla yayılıyor

SANA (AA) - MUHAMMED ES-SAMİİ - Yemen'de kolera salgınının yeniden etkisini göstermesiyle, başkent Sana başta olmak üzere birçok kentte insanlar çare bulmak ümidiyle imkanları kısıtlı olan hastanelere akın ediyor.

Yemen'in birçok kentinde etkisini gösteren yeni kolera dalgasından en çok etkilenen yerlerin başında Husilerin kontrolündeki başkent Sana geliyor.

Hastalığın daha da yayılabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle yağmur mevsimi olarak bilinen mart ve nisan aylarında bu tür hastalıkların yayılmasının kolaylaştığını ifade ediyor. Yeni kolera dalgasının 2017 yılının başından bu yana Yemen'in maruz kaldığı dördüncü salgın dalgası olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki bitmek bilmeyen savaşın altyapıya verdiği büyük zarar, kanalizasyonları kullanılamaz hale getirirken, temiz suya ulaşımı da zorlaştırıyor. Söz konusu nedenler de salgın hastalıkların ortaya çıkmasına ve yayılmasına zemin hazırlıyor.

Sana'daki Sebin Hastanesi'nde sağlık görevlisi olarak çalışan Hanan el-Mağribi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayının sonlarından itibaren kolera nedeniyle hastaneye gelenlerin sayısında hızlı bir artış yaşandığını anlattı.