Yemen'de Yeniden Tansiyon Yükseliyor

Suudi önderliğindeki koalisyonun Yemen’in başkenti Sanaa’ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Hutiler de Suudi Arabistan’ın bir havalimanını vurdu.
İran destekli olduğu belirtilen ve Yemen’de deneyimi 2015 yılından bu yana elinde tutan Hutiler, Suudi Arabistan’ın Abha bölgesindeki havalimanına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediler. Hutiler saldırıdan iki gün sonra kendilerine ait televizyon kanalında saldırının sorumluluğunu üstlendiler.
Suudi Arabistan saldırının ardından buna karşılık vereceğini duyurdu ve Yemen’in başkenti Sanaa’da Hutilerin kontrolündeki bölgede bulunan bir hedefin vurulduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada bu saldırıda terör unsurlarının hedef alındığı ve vurulduğu açıklandı ancak detay verilmedi.
Çarşamba günü havalimanına yapılan saldırıda 26 kişinin yaralandığı açıklandı. Koalisyon ortakları Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu saldırıdan da İran’ı sorumlu tuttular ancak İran bu iddiaları da reddetti.
Suudi Arabistan’da yayın yapan El Arabiya televizyonunda yayınlanan koalisyonun açıklamasında “Yemen’de vurulan bölgede füze depoları, bombalar ve üretim tesisleri hedef alındı” denildi.
Hutilerde kendi yayın organları Masirah TV’den tesislerinin hedef alındığını doğruladı. Görgü tanıkları da haber ajanslarına Sanaa’nın batı ve kuzeyindeki kampların vurulduğunu doğruladılar.
İran’la bölge ülkeleri arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde İran destekli olduğu söylenen Hutiler insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdikleri saldırılarını arttırmış durumdalar. Geçen ay da Hutiler Suudi Arabistan’da ait iki petrol tesisini hedef almıştı.
Amerika yönetimi Yemen’de dahil olmak üzere İran’ı bölgede tansiyonu yükseltmekle suçluyor. Ancak İran tüm bu iddiaları reddediyor.
Yemen’de devam eden çatışmalar bölgede Suudi Arabistan ve İran arasındaki bir nevi vekalet savaşı olarak görülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum