Yemen'de Yeniden Tansiyon Yükseliyor

Suudi önderliğindeki koalisyonun Yemen’in başkenti Sanaa’ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Hutiler de Suudi Arabistan’ın bir havalimanını vurdu.

İran destekli olduğu belirtilen ve Yemen’de deneyimi 2015 yılından bu yana elinde tutan Hutiler, Suudi Arabistan’ın Abha bölgesindeki havalimanına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediler. Hutiler saldırıdan iki gün sonra kendilerine ait televizyon kanalında saldırının sorumluluğunu üstlendiler.

Suudi Arabistan saldırının ardından buna karşılık vereceğini duyurdu ve Yemen’in başkenti Sanaa’da Hutilerin kontrolündeki bölgede bulunan bir hedefin vurulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada bu saldırıda terör unsurlarının hedef alındığı ve vurulduğu açıklandı ancak detay verilmedi.

Çarşamba günü havalimanına yapılan saldırıda 26 kişinin yaralandığı açıklandı. Koalisyon ortakları Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu saldırıdan da İran’ı sorumlu tuttular ancak İran bu iddiaları da reddetti.

Suudi Arabistan’da yayın yapan El Arabiya televizyonunda yayınlanan koalisyonun açıklamasında “Yemen’de vurulan bölgede füze depoları, bombalar ve üretim tesisleri hedef alındı” denildi.