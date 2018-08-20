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Yemen'de yetersiz beslenme sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 21:49 | Son Güncelleme

UNICEF, bu yılın başından itibaren yetersiz beslenme sorunu yaşayan 130 bin çocuğun tedavi edildiğini duyurdu

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu yılın başından itibaren yetersiz beslenme (malnütrisyon) sorunu yaşayan 130 bin çocuğun tedavi edildiğini duyurdu.

UNICEF'in Yemen ofisi tarafından resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yetersiz beslenme sorunu yaşayan 130 bin çocuğun UNICEF ve Dünya Bankası'nın desteğiyle tedavi gördüğü belirtildi.

UNICEF daha önce Yemen'de yaklaşık 1 milyon 800 bin çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, bunlardan 5 yaşın altındaki 400 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıklamıştı.

Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş ve ardından Mart 2015'te Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin operasyonlarıyla bu güne dek süren çatışmalar, ülkenin sağlık sisteminin de çökmesine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
malnütrisyon UNICEF Yemen

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