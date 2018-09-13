"Yemen'de yüz binlerce sivil dehşet içinde"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Hudeyde kentinde devam eden şiddetli çatışmaların içinde kalan yüz binlerce sivilin "dehşet içinde" olduğunu bildirdi.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde Yemen konulu istişare toplantılarının hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanmasının hemen ardından Yemen'deki çatışmaların "keskin" şekilde tırmandığını belirtti.

Grande, özellikle Hudeyde'de yüz binlerce sivilin şiddetli çatışmalardan dolayı dehşete düştüğüne ve hayatlarının tehlike altında olduğuna işaret ederek, "Son birkaç günde (ülkedeki) durum dramatik şekilde bozuldu. Aileler, bombardıman, topçu ateşi ve hava saldırılarından dolayı tamamen dehşete düşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlar hayatta kalmak için mücadele ediyor." ifadesini kullanan Grande, bölgedeki çocukların yüzde 25'inin yetersiz beslendiğini, 900 bin sivilin acilen malzemelerine ihtiyaç duyduğunu ve 90 bin hamile kadının da devasa risk altında olduğunu kaydetti.