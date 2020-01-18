Yemen’de Zihinsel Sağlık Sorunları Artıyor

Eğitime erişimin sınırlı olduğu İbb kentinde yaşayan Gahtani, daha iyi bir eğitim almak için başkente gitmek zorunda kalmış: “Mısır ve Tunus’a gittiğimde, çocukların güven içinde oynadığını görüyordum. Güzel kıyafetleri vardı ve güvenli bir ortamdaydılar. Bombardıman yoktu, eğitim güvenliydi.”

Gahtani, “Derste ara sınavları geçemedim. Hepsinden sıfır aldım çünkü anne ve babamdan ayrıldığım için çok üzgündüm. Ders çalışamadım. Öğretmen ders anlatırken, sınıftan çıkıyordum çünkü aklıma yaşadıklarım geliyordu. Ağlayıp sınıfı terk ediyordum,” diyor.

15 yaşındaki Fadhal El Gahtani, zihinsel sağlık sorunu yaşayan çok sayıda Yemenli gençten biri. Gahtani, ailesinden ayrılmasından bu

Yıllardır iç savaşın pençesinde olan Yemen’de, zihinsel sağlık sorunları yaşayan gençlerin sayısı giderek artıyor. Uluslararası Kızılhaç Örgütü, ülke geneline yayılan çatışmaların, ekonomik sıkıntının, gıda yetersizliğinin ve temel kamu hizmetlerindeki çöküşün halkın zihinsel ve fiziksel sağlığını çok kötü etkilediği uyarısını yapıyor.

Yemen’de beş yıldır süren savaş, binlerce kişinin ölümüne, milyonlarcasının açlık sınırına dayanmasına ve temel kamu hizmetlerinin çökmesine yol açtı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne göre ülkedeki durum, halkın fiziksel ve zihinsel sağlığını son derece kötü etkiliyor

Aden’de her gün yankılanan silah sesleri Moataz Mosleh’in aklından çıkmıyor.

Gitarıyla bile teselli olamayan Mosleh sonunda depresyona girmiş: “Silah ve bombardıman sesini umutmam imkansız. Bizi en çok korkutan ve psikolojik durumumuzu en çok bozan şeylerden biri buydu.”

Aynı korkuyu Harun Muhammet de dile getiriyor: “İçime kapanmama ve depresyona girmeme yol açan şey silah sesleriydi. Bizi üzüyordu. Artık kimseyle konuşmak, kimseyle iletişim kurmak istemiyorum. Savaşla birlikte her şey korkutucu oldu.”

Dünya Sağlık Örgütü, savaş bölgesinde yaşayan her beş kişiden birinin depresyon, anksiyete, travma sonrası stres, bipolar bozukluk veya şizofreniyle mücadele ettiğini kaydediyor. Ve birçoğu da, bu zihinsel hastalıkları çok ileri boyutta yaşıyor

