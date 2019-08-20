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Yemen'deki ayrılıkçı güçler, Ebyen'deki bazı emniyet merkezlerini kuşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 05:19 | Son Güncelleme

Yemen'deki ayrılıkçı güçler, Ebyen'deki bazı emniyet merkezlerini kuşattı

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni güçlerinin, ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bazı emniyet binalarını kuşatma altına aldığı belirtildi.

İsmini vermek istemeyen yerel bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Hizam Emni güçleri, Ebyen'de bir polis merkezi ile kentin idari merkezi olan Zencibar'da bir Özel Güvenlik Kuvvetleri binasını kuşatma altına alarak buraların kendilerine teslim edilmesini istedi.

Hizam Emni güçlerinin, askeri araçlarla binaları kuşattığını belirten kaynak, yerel arabulucuların ortamı yatıştırmak için çalıştığını aktardı.

Söz konusu kuşatmanın, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin Aden'de bazı hükümet binalarını ele geçirmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'deki hükümet binalarından fiilen çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri cumartesi günü "geri çekilme ve ateşkes" çağrıları üzerine Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekilmeye başladığını bildirmişti. Ancak BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ise aynı gün içinde yaptığı açıklamada geri çekilmenin kışlalar ve önemli stratejik noktalardan değil, sadece kamu hizmet binalarından olduğunu duyurmuştu.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

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Ebyen emniyet merkezi Güney Geçiş Konseyi Kuşatma

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