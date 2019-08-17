HABER

Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden "Stratejik noktalardan çekilmedik" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 20:03 | Son Güncelleme

Güney Geçiş Konseyi sözcüsü Nizar Heysem: - "Koalisyon ülkeleriyle varılan anlaşma çerçevesinde vatandaşların gündelik hayatıyla bağlantılı bazı kamu hizmet binaları teslim edildi. Kışlalar ile diğer stratejik noktalardan çekilmedik"

ADEN (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, bağlı güçlerin geçici başkent Aden'de ele geçirdiği kışlalar ile önemli stratejik noktalardan değil, sadece kamu hizmet binalarından çekildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçlerinin, "Güney Geçiş Konseyi'nin, Aden'deki hükümet binalarından çekilmeye başladığı" yönündeki açıklamalarına Konsey'den yanıt geldi.

Konsey'in sözcüsü Nizar Heysem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, tam anlamıyla bir çekilme değildi. Koalisyon ülkeleriyle varılan anlaşma çerçevesinde vatandaşların gündelik hayatıyla bağlantılı bazı kamu hizmet binaları teslim edildi. Kışlalar ile diğer stratejik noktalardan çekilmedik." ifadelerini kullandı.

Arap koalisyonuyla özellikle Merkez Bankası, Cumhuriyet Eğitim Hastanesi ve yargı kompleksi konusunda vatandaşların gündelik hayatını aksatmayacak ortamı hazırlamaya çalıştıklarını belirten Heysem, "Bu hizmet binaları konusunda zaten bir anlaşmazlık yok. Bunların güvenliği, Arap koalisyonu ile Konsey tarafından ortaklaşa sağlanacak." diye konuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığı bildirilmişti.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi birliklerinin bazı hükümet binalarından çekildiğini belirtmişti.

Yemen hükümetinden başka bir yetkili ise Güney Geçiş Konseyinin teslim ettikleri yerleri birkaç saat sonra geri aldığını öne sürmüştü.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!
Ufuk Koçak: “İnsan olduğumuzu 1999 yılında hatırladık”Ufuk Koçak: “İnsan olduğumuzu 1999 yılında hatırladık”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Geçiş Konseyi Yemen

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

4 ay önce boşandığı eşi dövdü, eski kayınpederi öldürdü

Eski eşi dövdü, kayınpederi öldürdü

Bahçelievler’de yol çöktü, park halindeki bir araç çukura düştü

Yol çöktü, araç çukura düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.