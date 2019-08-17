ADEN (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, bağlı güçlerin geçici başkent Aden'de ele geçirdiği kışlalar ile önemli stratejik noktalardan değil, sadece kamu hizmet binalarından çekildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçlerinin, "Güney Geçiş Konseyi'nin, Aden'deki hükümet binalarından çekilmeye başladığı" yönündeki açıklamalarına Konsey'den yanıt geldi.

Konsey'in sözcüsü Nizar Heysem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, tam anlamıyla bir çekilme değildi. Koalisyon ülkeleriyle varılan anlaşma çerçevesinde vatandaşların gündelik hayatıyla bağlantılı bazı kamu hizmet binaları teslim edildi. Kışlalar ile diğer stratejik noktalardan çekilmedik." ifadelerini kullandı.

Arap koalisyonuyla özellikle Merkez Bankası, Cumhuriyet Eğitim Hastanesi ve yargı kompleksi konusunda vatandaşların gündelik hayatını aksatmayacak ortamı hazırlamaya çalıştıklarını belirten Heysem, "Bu hizmet binaları konusunda zaten bir anlaşmazlık yok. Bunların güvenliği, Arap koalisyonu ile Konsey tarafından ortaklaşa sağlanacak." diye konuştu.