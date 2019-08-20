Yemen'deki ayrılıkçılar, Ebyen'de askeri karargahı ele geçirdi

EBYEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahı ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Hizam Emni güçleri, hükümete bağlı güçler ile yaşanan çatışmaların ardından, Ebyen'de yer alan El-Kud kentindeki bir karargahı kontrol altına aldı.

Olaylar sırasında 1 asker öldü, 2 askerin yanı sıra Hizam Emni güçlerinden de üst düzey bir komutan yaralandı.

Yemen'de BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, bu sabah Ebyen'de bir polis merkezi ile kentin idari merkezi konumundaki Zencibar'da Özel Güvenlik Kuvvetleri binasını kuşatarak, binaların kendilerine teslim edilmesini istemişti.

- Aden'de fiilen çekilme başlamıştı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin Aden'deki hükümet binalarından fiilen çekilmeye başladığını duyurmuştu.