"Yemen'deki çatışmalar milyonlarca sivil için büyük risk"

Uluslararası Kriz Grubu Yemen Danışmanı Peter Salisbury, Yemen'de çatışma riskinin arttığı ve bunun açlık sınırında yaşayan Yemen halkı için büyük bir risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Salisbury, Uluslararası Kriz Grubu'nun internet sitesinde yayımlanan "Yemen'in Hudeyde Saldırısı" başlıklı yorumunda, Yemen'in Hudeyde kentini ele geçirmek için Husiler ile koalisyonun desteklediği güçler arasında çatışma riskinin arttığını ve bunun açlık sınırında yaşayan Yemen halkı için büyük bir risk ortaya çıkardığını yazdı.

Salisbury'e göre, son iki haftada Yemen krizinin çözülmesine yönelik başlatılan müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasının ardından yeniden başlayan çatışmalar, ülkede en kanlı savaş olma riski taşıyor.

Husilerin, liman kenti Hudeyde için koalisyon güçlerine karşı sonuna kadar savaşmaya kararlı olduğunu belirten Salisbury, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği güçlerin de Hudeyde'yi geri almak için saldırıya geçtiğini söyledi.

Salisbury, Yemen'de felaketin önüne geçmek için Birleşmiş Milletlerin (BM) hızlı ve etkin müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, BAE müttefiklerinin Hudeyde'ye saldırmasının Yemen halkının gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyeceğini ifade etti.