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"Yemen'deki çatışmalar milyonlarca sivil için büyük risk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

Uluslararası Kriz Grubu Yemen Danışmanı Peter Salisbury: - "Koalisyonun stratejisi Husileri Hudeyde'ye kapatmak ve sıkıştırmak gibi görünüyor" - "Ama bu iç kesimlerde yaşayan ve zaten açlıktan ölmenin eşiğindeki milyonlarca kişinin limandan gelen gıdaya ve temel mallara erişimini kesecek"

Uluslararası Kriz Grubu Yemen Danışmanı Peter Salisbury, Yemen'de çatışma riskinin arttığı ve bunun açlık sınırında yaşayan Yemen halkı için büyük bir risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Salisbury, Uluslararası Kriz Grubu'nun internet sitesinde yayımlanan "Yemen'in Hudeyde Saldırısı" başlıklı yorumunda, Yemen'in Hudeyde kentini ele geçirmek için Husiler ile koalisyonun desteklediği güçler arasında çatışma riskinin arttığını ve bunun açlık sınırında yaşayan Yemen halkı için büyük bir risk ortaya çıkardığını yazdı.

Salisbury'e göre, son iki haftada Yemen krizinin çözülmesine yönelik başlatılan müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasının ardından yeniden başlayan çatışmalar, ülkede en kanlı savaş olma riski taşıyor.

Husilerin, liman kenti Hudeyde için koalisyon güçlerine karşı sonuna kadar savaşmaya kararlı olduğunu belirten Salisbury, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği güçlerin de Hudeyde'yi geri almak için saldırıya geçtiğini söyledi.

Salisbury, Yemen'de felaketin önüne geçmek için Birleşmiş Milletlerin (BM) hızlı ve etkin müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, BAE müttefiklerinin Hudeyde'ye saldırmasının Yemen halkının gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyeceğini ifade etti.

Husiler ile koalisyon güçleri arasında yeninden çatışma riski bulunduğunu kaydeden Salisbury, "Koalisyonun stratejisi Husileri Hudeyde'ye kapatmak ve sıkıştırmak gibi görünüyor ama bu iç kesimlerde yaşayan ve zaten açlıktan ölmenin eşiğindeki milyonlarca kişinin limandan gelen gıdaya ve temel mallara erişimini kesecek." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Birliği (AB), Umman ve Rusya'nın, Husilere güçlü bir barış mesajı vermesi gerektiğini dile getiren Salisbury, ABD’nin de koalisyon güçlerinin saldırılarını durdurmak için bir şeyler yapması gerektiğini ifade etti.

Salisbury, ABD'nin koalisyon güçlerine istihbarat, silah ve savaş uçaklarına ikmal desteği verdiğini ve ABD'nin, Hudeyde'de olası çatışmayı önleyebilecek güç ve etkinliğe sahip olduğunu söyledi.

ABD'nin, Yemen'de çıkacak çatışma sonucu yaşanacak insani krizinden sorumlu olacağını vurgulayan Salisbury, Washington yönetiminin, çatışmadan kaçınmak için bir şeyler yapması gerektiğini kaydetti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

BM verilerine göre, Hudeyde'deki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hudeyde Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen Yemen uzmanı Peter Salisbury

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