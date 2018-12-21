Yemen'deki çatışmalarda 18 Husi öldü

DALİ (AA) - Yemen'in Dali kentinde Husiler ile Yemen ordusu arasında yaşanan çatışmalarda Husilerden 18 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinin haberine göre, Husiler Demt ilçesinde orduya ait bazı mevzilere sızmaya çalıştı.

Ordu güçlerinin karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmalarda Husilerden 2'si saha komutanlarından 18 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olayın ardından Husilerin bölgeden uzaklaştığı ifade edildi.

Dali kentinin 7 ilçesi hükümetin kontrolündeyken Demt ve Cuben ilçelerinin büyük bir kısmı Husilerin elinde bulunuyor.

Geçen kasım ayı başında Demt ve Cuben ilçelerini kurtarmak için operasyon başlatan ordu, söz konusu ilçelerde bazı stratejik noktalarda kontrolü sağlamıştı.

Dali bir süredir ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

