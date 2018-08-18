Yemen'deki çatışmalarda bir gazeteci hayatını kaybetti

BEYDA (AA) - Yemen'in Beyda ilinde ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaları takip eden bir gazeteci hayatını kaybetti.
Hükümet güçlerine bağlı Beyhan Askeri Merkezi Sözcüsü Abdurrahman el-Muradi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aynı zamanda Halk Direniş Güçleri'nin de (HDG) sözcüsü olan gazeteci Ahmed el-Misabi, Melacim semtindeki çatışmaları takip ettiği sırada yaşamını yitirdi." dedi.
Misabi'nin bazı askerlerle birlikte topçu saldırıları sonucu öldüğünü ifade eden Muradi, sabah saatlerinden bu yana Beyda'da şiddetli çatışmaların yaşandığını, hükümet güçlerinin Melacim'deki büyük bölgelerde kontrolü sağladığını aktardı.
HDG'de sözcülük de yapan, HDG Şebve Medya Merkezi Başkanı olan Misabi, Marib, Şebve ve Beyda'daki çatışmaları ve gelişmeleri basın yayın kuruluşlarıyla paylaşıyordu.
Araştırmalar ve Ekonomik Enformasyon Merkezi'ne (SEMC) bağlı Basın Hürriyeti Gözlemevi tarafından geçen ay yayımlanan raporda, Yemen'de yılın ilk yarısında 8 gazetecinin öldürüldüğü ve basın mensuplarına yönelik çok sayıda ihlalin yaşandığı belirtilmişti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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