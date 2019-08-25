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Yemen'deki dang humması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 21:12 | Son Güncelleme

Salgın hastalıkların etkili olduğu Taiz'de, yılın başından bu yana bin 103 dang humması vakasına rastlandı, 1 kişi bu nedenle öldü

ADEN (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde yılbaşından bu yana bin 103 dang humması vakası görüldü, 1 kişi humma nedeniyle öldü.

Taiz Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte yılın başından bu yana bin 103 kişi dang hummasına yakalanırken 1 kişi humma nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen yılın istatistiklerine göre, dang humması vakalarında büyük düşüş yaşandığına işaret edilerek geçen yılın aynı döneminde 3 bin 170 vakanın görüldüğü hatırlatıldı.

Bölgede, Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığına bağlı ofis tarafından yürütülen sıtma ve dang hummasına karşı mücadele programının başarılı olduğu vurgulandı.

Sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu dang humması vakaları, genellikle yağışın sıkça görüldüğü mevsimlerde, özellikle haziran ve eylül aylarında artıyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğuna dikkati çekiyor.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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dang humması Yemen

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