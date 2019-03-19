Yemen'deki Etiyopyalı göçmenlerden 117'si daha ülkelerine geri gönderildi

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de mahsur kalan 117 Etiyopyalı göçmeni özel bir uçakla ülkelerine gönderdi.

AA muhabirine konuşan IOM Yemen Ofisi Basın Sorumlusu Seba el-Muallimi, Etiyopyalı 117 sığınmacının "gönüllü insani tahliye programı" kapsamında Sana Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandığını söyledi.

Muallimi, tahliye işleminin IOM tarafından tahsis edilen özel bir uçakla gerçekleştirildiğini söyledi.

Daha önce deniz yoluyla tahliye işlemleri gerçekleştiren IOM, ilk defa Kasım 2018'de uçakla 418 Etiyopyalı göçmeni Addis Ababa'ya göndermişti.

Başta Somali ve Etiyopya olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Yemen üzerinden kaçak bir şekilde Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine geçmeye çalışıyor.

BM verilere göre, Yemen'de çoğu Somalili 200 binden fazla sığınmacı ve göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden, kendi vatandaşları kadar "Afrika Boynuzu" olarak isimlendirilen Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.