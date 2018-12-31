Yemen'deki gazetecilere yönelik ihlallerin bilançosu

ADEN (AA) - Yemen'de Engel Tanımayan Kadın Gazeteciler Örgütü, bu yıl 12 gazetecinin öldürüldüğünü ve medya mensuplarının 200 ihlale maruz kaldığını belirtti.

Nobel Barış Ödüllü Yemenli Aktivist Tevekkül Karman başkanlığındaki Engel Tanımayan Kadın Gazeteciler Örgütü tarafından hazırlanan basın özgürlüğüne ilişkin raporda, 2018 yılının geçen yıllara oranla "daha kanlı" olduğuna işaret edildi.

Rapora göre, bu yıl Yemen'de 6'sı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 4'ü Husiler, 2'si kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından olmak üzere 12 gazeteci öldürüldü ve toplam 200 gazeteci çeşitli şekillerde ihlallere maruz kaldı.

Ayrıca raporda 2014-2018 yıllarında toplam 39 gazetecinin öldürüldüğü belirtilirken binden fazla gazetecinin de çeşitli ihlallerle karşılaştığı aktarıldı.

Raporda, geçen yıllar boyunca gazetecilere yönelik işlenen cinayetlerden sorumlu hiç kimsenin adalete teslim edilmediğine ve bu suçları işleyenlere ilişkin hiçbir şeyin ortaya çıkarılmadığına dikkat çekildi.