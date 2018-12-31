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Yemen'deki gazetecilere yönelik ihlallerin bilançosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 03:36 | Son Güncelleme

Yemenli Engel Tanımayan Kadın Gazeteciler Örgütü: - "Bu yıl Yemen'de 6'sı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 4'ü Husiler, 2'si kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından olmak üzere 12 gazeteci hayatını kaybetti ve toplam 200 gazeteci çeşitli şekillerde ihlallere maruz kaldı" - "Yemen'de mücadele içinde olan tarafların tamamı gazetecilere karşı mutlak saldırganlık içinde olmuştur"

ADEN (AA) - Yemen'de Engel Tanımayan Kadın Gazeteciler Örgütü, bu yıl 12 gazetecinin öldürüldüğünü ve medya mensuplarının 200 ihlale maruz kaldığını belirtti.

Nobel Barış Ödüllü Yemenli Aktivist Tevekkül Karman başkanlığındaki Engel Tanımayan Kadın Gazeteciler Örgütü tarafından hazırlanan basın özgürlüğüne ilişkin raporda, 2018 yılının geçen yıllara oranla "daha kanlı" olduğuna işaret edildi.

Rapora göre, bu yıl Yemen'de 6'sı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 4'ü Husiler, 2'si kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından olmak üzere 12 gazeteci öldürüldü ve toplam 200 gazeteci çeşitli şekillerde ihlallere maruz kaldı.

Ayrıca raporda 2014-2018 yıllarında toplam 39 gazetecinin öldürüldüğü belirtilirken binden fazla gazetecinin de çeşitli ihlallerle karşılaştığı aktarıldı.

Raporda, geçen yıllar boyunca gazetecilere yönelik işlenen cinayetlerden sorumlu hiç kimsenin adalete teslim edilmediğine ve bu suçları işleyenlere ilişkin hiçbir şeyin ortaya çıkarılmadığına dikkat çekildi.

Raporda, "Yemen'de mücadele içinde olan tarafların tamamı gazetecilere karşı mutlak saldırganlık içinde olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Gazetecilere yönelik işlenen ihlaller raporda, "Öldürmek, öldürmeye yeltenmek, saldırı, işkence, kaçırma, tehdit, aleyhinde kışkırtma, yargılama, internet sitelerinin kapatılması, basın merkezi ve kurumlarının kapatılması, bombalanması ve seyahat engeli" şeklinde sıralandı.

"Cezalandırılmaktan kurtulma" olgusunun sonlandırılması çağrısı yapılan raporda, bu suçları işleyen kişi ve kurumlar hakkında inceleme başlatılarak sorumluların yargıya teslim edilmesi istendi.

Örgütün İcra Müdürü Büşra es-Sarabi, gazetecilerin savaşan silahlı kişiler değil siviller olmaları yönüyle görevlerini yerine getirirken korunmasının uluslararası sözleşmelerce garanti altına alındığını hatırlatarak, çekişen taraflara uluslararası insan haklarına saygılı olmaları çağrısında bulundu.

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