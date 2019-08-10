Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi cumhurbaşkanlığı muhafız tugayını ele geçirdi

ADEN (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, geçici başkent Aden'de meşru hükümete bağlı cumhurbaşkanlığı muhafızlığını yapan 4. Tuğayı ele geçirdiğini açıkladı.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4. Tugayın konseye bağlı güçlerin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Diğer birliklerin de birbiri ardına kontrol altına alınacağını savunan bin Berik, "Sivillere zarar verme endişesinden dolayı şimdiye kadar ağır silah kullanmadık. Tugayın birçok askeri esir düştü." ifadesini kullandı.

Konsey yanlısı gazeteciler, sosyal paylaşım sitelerinde, Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni güçlerinin 4. Tugayın içinde çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Bu arada Güney Geçiş Konseyinin 4. Tugayı kontrol altına aldıklarını duyurmasının ardından koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Aden üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Hükümetten ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.