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Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden Aden'de gövde gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, diyalog görüşmeleri öncesi arkasındaki halk desteğini göstermek için geçici başkent Aden'de gösteri düzenledi - Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ülkelerine güneyin yönetimini halka teslim etmeleri ve güney devletinin kurulmasını sağlamaları çağrısında bulundu

ADEN (AA) - Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, diyalog görüşmeleri öncesi arkasındaki halk desteğini göstermek için geçici başkent Aden'de gösteri düzenledi.

Güney Geçiş Konseyinin çağrısı üzerine Aden'in Hur Mekser ilçe merkezinde düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.

Ülkedeki doğusundaki Hadramevt, Mehra, Şebva ile güneydeki Ebyen, Lahic ve Dali gibi kentlerden de çok sayıda kişi gösteriye katılmak için çarşamba akşamından itibaren Hur Mekser'deki meydana akın etti.

Gösteri nedeniyle bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi.

Güney Geçiş Konseyinin "Milyonluk zafer ve sebat gösterisi" adını verdiği eylemi, Suudi Arabistan'ın Aden'deki tarafları davet ettiği diyalog görüşmeleri öncesinde arkasındaki halk desteğini ortaya koymak amacıyla düzenlediği belirtiliyor.

- Güney Geçiş Konseyinden "güney devleti" çağrısı

BAE destekli Konseyden yapılan yazılı açıklamada da Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ülkelerine güneyin yönetimini halka teslim etmeleri ve güney devletinin kurulmasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumdan ve Arap koalisyonundan bağımsızlık talep eden güney halkının iradesine saygı göstermeleri istendi.

Güney halkının kendilerini korumak ve güvenliği sağlamak için yapılan direnişi desteklediği ve bunun bir gereklilik olduğu savunulan açıklamada, "Gösteriye katılanlar Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'ye güney devletinin kurulması için tarihi sorumluluğunu hatırlattı." ifadesine yer verildi.

- Ne olmuştu?

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümet, BAE destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılık sesleri yükseliyor

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

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Arap koalisyonu Güney Geçiş Konseyi Yemen

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