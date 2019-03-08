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Yemen'deki Güney Ulusal Koalisyonu'na Mısır engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 03:15 | Son Güncelleme

Yemen'de meşru yönetimi destekleyen Güney Ulusal Koalisyonu'nun Kahire'deki ilk konferansı ertelendi

ADEN (AA) - Yemen'deki meşru yönetimi destekleyen "Güney Ulusal Koalisyonu"nun başkent Kahire'de düzenlenmesi kararlaştırılan ilk konferansının süresiz ertelendiği belirtildi.

Yemen hükümetinden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Mısır yönetimi, bünyesinde 14 siyasi oluşumu barındıran Güney Ulusal Koalisyonu'nun 6-7 Mart tarihlerinde yapılması planlanan konferansını süresiz erteledi.

Yetkili, Mısır'ın söz konusu kararının, konferansın düzenlenmesi için hazırlık komitesine izin vermemesinden kaynaklandığını belirtti. Yetkili, komitenin konferans için önceden izin aldığını ve buna binaen tüm delegelerin Mısır'a gittiğini kaydetti.

Hazırlık Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise erteleme kararının, prosedürle ilgili sebeplerden ötürü alındığı, konferansın nerede ve ne zaman toplanacağının komite tarafından daha sonra ilan edileceği dile getirildi.

Mısır makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Geçen yıl nisan ayında kurulan Güney Ulusal Koalisyonu, bünyesinde Halk Kongresi Partisi (Cumhurbaşkanı Hadi kanadı), Islah Partisi, Barışçı Güney Hareketi, Baasçı ve Nasırcı akımlar, güneydeki direniş grupları ve sivil toplum liderlerini barındırıyor.

Ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Güney Hareketi ise yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşumun kurulduğunu duyurmuştu. Konsey, 1990 öncesinde Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yeniden kurulması gerektiği yönünde çalışmalar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
mısır Yemen

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