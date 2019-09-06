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Yemen’deki hapishane saldırısında ölü sayısı 156 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu savaş uçaklarının, Yemen’in Zamar kentinde bulunan hapishane saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 156’ya, yaralıların sayısı ise 50’ye yükseldi.İran destekli Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen’in Zamar kentindeki hapishaneye yönelik koalisyon güçlerinin hava saldırısında ölü sayısı arttı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu savaş uçaklarının, Yemen’in Zamar kentinde bulunan hapishane saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 156’ya, yaralıların sayısı ise 50’ye yükseldi.
İran destekli Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen’in Zamar kentindeki hapishaneye yönelik koalisyon güçlerinin hava saldırısında ölü sayısı arttı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 156’ya, yaralıların sayısının ise 50 ulaştığı aktarıldı.
Saldırıda hedef alınan hapishanede, 180 muhalif olduğu belirtildi.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesince (ICRC), sosyal medya hesabından 2 Eylül’de yapılan açıklamada, Arap Koalisyonunun Yemen’in Zamar kentindeki hapishane saldırısında 100 kişiden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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