Yemen'deki hayat pahalılığı protestoları trafiği felç etti

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden ve Hadramevt kentlerinde hayat pahalılığını protesto için düzenlenen gösteriler nedeniyle bazı ilçelerde trafik tamamen felç oldu.
Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle geçici başkent Aden ve Hadramevt'te düzenlenen gösteriler dördüncü gününde devam ediyor.
Ekonomik reform talep eden göstericiler, Krater ilçesindeki El-Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolu kapatarak, ilçeye giriş-çıkışları engelledi. Bariyerler kuran ve araç lastiklerini ateşe veren göstericiler, ana caddeleri trafiğe kapattı.
Görgü şahitleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerinin kentte konuşlandırıldığı bilgisini verdi.
Öte yandan gösterilerin dördüncü gününe girdiği Hadramevt vilayeti de benzer görüntülere sahne oldu.
Hadramevt'in Katan ve Seyun ilçelerinde, hayat pahalılığını protesto için göstericiler sokağa döküldü, ilçelerde trafik felç oldu.
Askeri ve güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı ilçelerde, kamu kurumlarının işleyişinde aksamalar yaşanırken, esnaf birçok yerde kepenk indirdi.
- Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi
Yerel para birimi riyalin ciddi anlamda değer kaybettiği Yemen'de, ağustos ayı ortalarında 513 riyal seviyelerinde seyreden dolar, son günlerde hızlı şekilde değer kazanarak 600 riyali geçti. Riyalin değer kaybetmesinin temel ürünler başta olmak üzere fiyatlarda ciddi artışa neden olduğu ifade ediliyor.
Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle geçici başkent Aden ve Hadramevt'in yanı sıra Taiz, Ebyen, Dali ve Lahic gibi kentlerde de gösteriler düzenleniyor.
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi artan protestolar üzerine geçen pazar günü ekonomik durumun derhal gözden geçirilmesi talimatı vermişti.
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde de gelişmelerin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da pazar günü toplanan Yemen hükümetinin kamu çalışanları ve emeklilerine maaş zammı kararı aldığı bildirilmişti.
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