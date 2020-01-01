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  4. Yemen'deki Husiler alıkoydukları Suudi Arabistanlı 6 kişiyi serbest bıraktı

Yemen'deki Husiler alıkoydukları Suudi Arabistanlı 6 kişiyi serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husiler alıkoydukları Suudi Arabistanlı 6 kişiyi serbest bıraktı

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, hükümet güçleriyle yaptıkları takas anlaşması çerçevesinde alıkoydukları Suudi Arabistanlı 6 kişiyi serbest bıraktıklarını duyurdu.

Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, takas anlaşmasının uygulanması kapsamında Suudi Arabistanlı 6 kişinin Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teslim edildiğini belirtti.

Murtaza, aynı şekilde Husi esirlerin de serbest bırakılması için koalisyon ve hükümet güçlerinden benzer adımlar atmalarını beklediklerini ifade etti.

Husi yetkili konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermezken, Suudi Arabistan ya da ICRC'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de daha önce de hükümet ile Husiler arasında yerel ara bulucular aracılığıyla esir takası yapıldığı biliniyor.

Yemen'deki taraflar, Birleşmiş Milletler himayesinde İsveç'in
başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
6 kişi Husiler Serbest Suudi Arabistan Yemen

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