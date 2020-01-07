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  4. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait İHA'yı düşürdü

Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait İHA'yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait İHA'yı düşürdü

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Cevf kenti yakınlarında Suudi Arabistan sınırında CH-4 tipi bir İHA tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu İHA'nın yerden fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü kaydeden Seri, operasyona ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını ifade etti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon veya Yemen hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Husiler, üst düzey komutanlarının öldürüldüğünü doğruladı

Öte yandan Husiler, Yemen ordusuna bağlı güçlerin düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından Abdurrezzak Muhammed eş-Şeri'nin öldürüldüğüne ilişkin haberleri doğruladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, "Düşman saldırısında öldürülen 17. Piyade Tugayı Komutanı Abdurrezzak Muhammed eş-Şeri ile Remzi Abdullah Abdulcebbar el-Muallimi için cenaze töreni düzenlendi." ifadesi kullanıldı.

Yemen ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, Taiz'de Husilerle girilen çatışmalarda Abdurrezzak Muhammed eş-Şeri'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler İHA Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen

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