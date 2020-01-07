Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait İHA'yı düşürdü

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Cevf kenti yakınlarında Suudi Arabistan sınırında CH-4 tipi bir İHA tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu İHA'nın yerden fırlatılan bir füzeyle düşürüldüğünü kaydeden Seri, operasyona ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon veya Yemen hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Husiler, üst düzey komutanlarının öldürüldüğünü doğruladı

Öte yandan Husiler, Yemen ordusuna bağlı güçlerin düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından Abdurrezzak Muhammed eş-Şeri'nin öldürüldüğüne ilişkin haberleri doğruladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, "Düşman saldırısında öldürülen 17. Piyade Tugayı Komutanı Abdurrezzak Muhammed eş-Şeri ile Remzi Abdullah Abdulcebbar el-Muallimi için cenaze töreni düzenlendi." ifadesi kullanıldı.