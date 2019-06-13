Yemen'deki Husilerden, Abha Havalimanı'nın hedef alınması açıklaması

MARİB (AA) - Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'nı hedef almalarını "nefsi müdafaa" olarak nitelendirdi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına açıklamada bulunan Seri, "Abha Havalimanı'nın "cruise" (seyir) füzesiyle hedef alınması, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'de yürüttüğü operasyonlara karşı "nefsi müdafaa ve meşru karşılık verme çerçevesinde gerçekleştirildi." dedi.

Seri, "Saldırı ayrıca, koalisyon güçlerinin tüm siyasi ve insani girişimlere hiç bir cevap vermeyerek uyguladığı abluka, Yemen havalimanlarını hedef alması ve yaklaşık 5 yıldan beri kapatmasına karşılık olarak da düzenlendi." ifadesini kullandı.

Daha önce Arap koalisyonu ülkelerinde faaliyette bulunan tüm yabancı kişi ve şirketleri havalimanları ile askeri bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardıklarını aktaran Seri, Arap koalisyonunun Yemen'deki operasyonları devam ettiği sürece kendilerinin de elleri bağlı durmayarak karşılık vereceklerini ifade etti.