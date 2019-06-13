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Yemen'deki Husilerden, Abha Havalimanı'nın hedef alınması açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 00:01 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husilerden, Abha Havalimanı'nın hedef alınması açıklaması

MARİB (AA) - Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'nı hedef almalarını "nefsi müdafaa" olarak nitelendirdi.

Husilere bağlı SABA haber ajansına açıklamada bulunan Seri, "Abha Havalimanı'nın "cruise" (seyir) füzesiyle hedef alınması, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'de yürüttüğü operasyonlara karşı "nefsi müdafaa ve meşru karşılık verme çerçevesinde gerçekleştirildi." dedi.

Seri, "Saldırı ayrıca, koalisyon güçlerinin tüm siyasi ve insani girişimlere hiç bir cevap vermeyerek uyguladığı abluka, Yemen havalimanlarını hedef alması ve yaklaşık 5 yıldan beri kapatmasına karşılık olarak da düzenlendi." ifadesini kullandı.

Daha önce Arap koalisyonu ülkelerinde faaliyette bulunan tüm yabancı kişi ve şirketleri havalimanları ile askeri bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardıklarını aktaran Seri, Arap koalisyonunun Yemen'deki operasyonları devam ettiği sürece kendilerinin de elleri bağlı durmayarak karşılık vereceklerini ifade etti.

- Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na 02.21'de Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise" (seyir) füzesi attıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Uluslararası Abha Havalimanı'nda hava trafiğinin normal seyrinde sürdüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Abha Havalimanı Husiler kendini savunma saldırı Suudi Arabistan

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