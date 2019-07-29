SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyinde yer alan Sada kentine düzenlediği hava saldırısında 13 sivilin öldüğü, 26'sının yaralandığı iddiasında bulundu.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri, yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada'ya bağlı Katabir bölgesindeki bir halk pazarını bombaladığını öne sürdü.

Hadıri, saldırıda 13 sivilin öldüğünü, 12'si çocuk 26 kişinin yaralandığını iddia etti.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii, Suudi bir askeri topluluğu hedef almaları sebebiyle koalisyon uçaklarının pazarı vurduğunu söyledi.

Koalisyon güçlerinden ya da Yemen hükümetinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarını kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.