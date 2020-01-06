HABER
  4. Yemen'deki Husilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki

Yemen'deki Husilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 22:36 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesini protesto etti.

Husilerin çağrısı üzerine çok sayıda kişi, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesine tepki göstermek için başkent Sana'da bir araya geldi.

Husilere ait El-Mesira kanalının haberine göre göstericiler, Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyarak, ABD aleyhinde sloganlar attı.

ABD'nin bölgeye müdahalesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden göstericiler, "ABD, Siyonistler ve müttefiklerine" karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan İran destekli Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi "tüm Müslümanlara yönelik açık bir saldırı" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, Süleymani ve Mühendis'in intikamının "ABD ile Siynonistlerden" alınacağı iddia edildi.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı 10 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "ABD'den intikam alınacağını" söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduYaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
TBMM Başkanı Şentop: Mevzu bu topraklarda yerli düşünceyi, savunma meselesidirTBMM Başkanı Şentop: Mevzu bu topraklarda yerli düşünceyi, savunma meselesidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler mühendis süleymani Yemen

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Vicdansızlık! Eve giren bakıcı büyük şok yaşadı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Tatil haberleri art arda geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.