HABER

Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a İHA saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a İHA saldırısı

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı (İHA) ile Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerini hedef aldıklarını açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine ait İHA'ların, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de operasyonlar düzenlemeye başladığı günden bu yana Suudi Arabistan'ın iç bölgelerinde en büyük saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Kendilerine ait 10 İHA'nın Suudi Arabistan'ın doğusunda Aramco'ya ait Eş-Şeybe Petrol Sahası ve Rafinerisi'ni hedef aldığını belirten Seri, söz konusu petrol sahası ve rafinerinin Suudi Arabistan'ın en stratejik stoka sahip olduğunu ve bir milyardan fazla varil petrol barındırabileceğini dile getirdi.

Kendilerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde koalisyon güçlerine ve Suudi Arabistan'a daha büyük ve geniş operasyonlar düzenleme tehdidinde bulunan Seri, tüm şirketlere ve sivillere Suudi Arabistan'daki hayati alanlardan ve hedeflerden uzak durmaları çağrısında bulunarak, bu yerlerin meşru hedefler haline geldiğine ve her an saldırı düzenleyebileceklerine işaret etti.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Gece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardıGece kavanoza koydu! Sabah uyandığında 37 yavrusu vardı
Çiçek alan Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdıÇiçek alan Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdı
15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram tatili dönüşü yoğunluk15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram tatili dönüşü yoğunluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler İnsansız Hava Aracı (İHA) Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco Yemen

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 14. Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da dev uygulama! Havadan ve karadan abluka

Taksim Meydanı'nda turist kadın ile taksici arasında arbede

Taksim Meydanı'nda arbede!

Son dakika: Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildİ

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika: Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İzmir'de 34'ü çocuk 106 göçmen yakalandı

İzmir'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.