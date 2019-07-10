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Yemen'deki Husilerin "idam kararına" tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husilerin "idam kararına" tepkiler

İnsan hakları örgütü Rights Radar, Yemen'de Husi milislerin kontrolündeki hapishanelerde bulunan 30 tutuklunun idamına ilişkin kararın durdurulması için uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı.

Merkezi Hollanda'da bulunan örgütten yapılan yazılı açıklamada, başkent Sana'daki Husi milislerin kontrolündeki hapishanelerde idama mahkum edilen 30 kişinin kurtarılması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bu hükümler, özellikle Husi mahkemelerinin yasa dışı olması sebebiyle Yemen yargı tarihinde tehlikeli bir örnek teşkil ediyor." ifadesine yer verilirken, 15 gün içinde infaz edileceği duyurulan mahkumların sıradan vatandaşlar olduğu vurgulandı.

Örgüt, Husilere, yargıyı siyasi amaçlar için insanlara bir baskı aracı olarak kullanmama, alınan idam kararını bozma ve söz konusu kişileri serbest bırakma çağrısında bulundu.

Husilerin kontrolündeki Ceza Mahkemesi, dün Sana Üniversitesi'nde Dilbilim dersleri veren Yusuf el-Bevvab ile Islah Partisi yöneticilerinden Nasır es-Selami'nin de aralarında bulunduğu 30 kişiyi "silahlı gruplara mensup olmak ve casusluk" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Yemen Husiler

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