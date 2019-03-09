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Yemen'deki iç savaş nedeniyle 500 kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

Yemen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı İbtihac el-Kemal: - "Husilerin 2014 yılından bu yana yürüttükleri savaş 500 kadının ölümüne, bin 950 kadının yaralanmasına neden oldu"

ADEN (AA) - Yemen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı İbtihac el-Kemal, Husilerin meşru yönetime darbe yaptığı Eylül 2014'ten bu yana ülkede 500 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı "26sepnews" haber sitesine göre Kemal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ülkedeki kadınların durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Husilerin 2014 yılından bu yana yürüttükleri savaş 500 kadının ölümüne, bin 950 kadının yaralanmasına neden oldu." diyen Kemal, sadece 2018'de Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde savaş nedeniyle 120 kadının öldüğünü, 115 kadının yaralandığını aktardı.

Kemal, 3 milyonu aşkın kadının gerekli sağlık hizmeti alamadığı için çeşitli hastalıklarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek ülkedeki bir milyon 100 bin hamile kadının yetersiz beslendiğini ve bunlardan 75 bininin doğum esnasında komplikasyona maruz kalma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler kadın Yemen

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