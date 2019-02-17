‘Yemen’deki İnsani Kriz Dünyanın En Kötüsü Olmayı Sürdürüyor’

Birleşmiş Milletler, son yayınladığı 65 sayfalık raporda Yemen’deki insani krizi mercek altına aldı. Rapora göre Yemen nüfusunun yüzde 80’inin insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi. Ülkede 24 milyondan fazla kişinin başta açlık olmak üzere hayatta kalabilmek için acil yardıma ihtiyaç duyduğu, Yemen'deki insani krizin dünyanın en kötüsü olmayı sürdürdüğü kaydedildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA), Yemendeki insani ihtiyaçların arttığını, akut yardıma ihtiyacı olan insan sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında yükseldiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan, ‘İnsani İhtiyaçlara Genel Bakış’ raporuna göre, Yemen’de 14,3 milyon kişinin akut yardıma, 3,2 milyon kişinin akut yetersiz beslenmeye yönelik tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bu rakamların içinde yaşları beş, altı arasında değişen iki milyondan fazla çocuk ve bir milyondan fazla hamile ve emziren kadının da yer aldığı kaydedildi. Ülke genelinde 20 milyondan fazla insanın güvenli gıdaya ulaşamadığı, yaklaşık on milyondan fazla insanın açlık ve kıtlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi yetkilileri Mart 2015'ten bugüne kadar olan zaman diliminde ülkede yaşanan ihtilaflar nedeniyle milyonlarca insanın sağlıklı temel gıda malzemelerine ulaşımında güçlükler çektiği belirtildi. Raporda, ülkede en az 17,8 milyon insanın güvenli suya ve sıhhi hizmetlere erişimi olmadığı, 19,7 milyon kişinin de yeterli sağlık hizmetine erişiminin olmadığı kaydedildi. Kolera gibi sağlıksız içme sularından kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların da yüzbinlerce kişiyi etkisi altına aldığı açıklandı. Yemen’e insani yardım amacıyla ulaştırılması için depolanan ve milyonlarca kişinin beslenmesine yardım edebilecek olan tahılın önemli bir Kızıldeniz depolama tesisinde çürümeye maruz kalma riski altında olduğu belirtildi. "İç savaşta 17.770 sivil yaşamını yitirdi" Raporda geçtiğimiz dört yıl boyunca Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki yoğun çatışmalarda on binlerce kişinin öldüğü bu kişilerin arasında 17.770 de sivilin bulunduğu belirtildi. Yemen’in liman kenti Hudeyde ve ülkenin batı sahillerinde geçtiğimiz Haziran ayından itibaren savaştan kaçan 685 bin kişinin de aralarında olduğu toplamda 3,3 milyon kişinin yerlerinden olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği verilerine göre de son yılda yerlerinden olan insan sayısının en az yarı yarıya arttığı kaydedildi.

Raporda ülkenin içinde bulunduğu krizle ilgili bazı veriler şöyle: - Sağlık kuruluşlarının raporları doğrultusunda yayınlanan verilere göre, ülkede yaşanan iç savaş sonucunda Mart 2015 ile Ekim 2018 tarihleri arasında 70 binden fazla kişi yaşamını yitirdi - Ülkede, insani yardıma acil ihtiyaç duyan çocuk sayısı 2017 yılına göre yüzde 12 oranında artarak 7.4 milyona yükseldi - Yemen’de son 12 ayda yerlerinden edilen kişilerin sayısı neredeyse yarı yarıya arttı - Yemen’de toplamda 4.7 milyon çocuk güvenli ve sürekli eğitime ihtiyaç duyuyor, 2,1 milyon kız ve 2,6 milyon erkek çocuk da eğitime ulaşamama, eğitimin yarıda kalması gibi risklerle baş etmek zorunda - 3,7 milyon çocuk öğretmenlerinin iki yılı aşkın bir süredir maaş almaması nedeniyle eğitimlerine ara verme riskiyle karşı karşıya - Okul dışında olan yaklaşık iki milyon çocuğun ihtiyaç duyduğu eğitime tekrar erişimi sağlaması için mali yardıma ihtiyaç var - Yemen nüfusunun sadece yüzde 51’i sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor