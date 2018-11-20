HABER

Yemen'deki insani kriz protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 23:10 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı: - "Bu zulme çanak tutanlarla ilişkiler derhal kesilmelidir. Biz buradan diyoruz ki ülkemizin dönem başkanlığını yaptığı D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanmalı, askeri, siyasi, ekonomik adımlar net ve kararlı bir şekilde atılmalıdır"

İSTANBUL (AA) Yemen’de yaşanan insanlık krizi Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından protesto edildi.

Şişli'deki Yemen İstanbul Fahri Konsolosluğu önünde toplanan partililer, "İnsanlık işgal altında", "Yemen için dünya kör ve sağır yazılı" pankartlar açarak, "İstanbul’dan Yemen'e direnişe bin selam" ve "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları attı, tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını yapan Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kalaycı, Yemen'de 2012 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve kurulan Ulusal Geçiş Konseyi Hükümetiyle zorlu bir sürecin başladığını söyledi.

Kalaycı, koalisyonun saldırılarının başladığı 2015 yılından bu yana Yemen'de insani durumun her geçen gün kötüye gittiğini belirtti.

Ülkedeki hava sahasının kapatılması ve limanların kullanılamaması sebebiyle insani yardımların girişinin engellendiğini aktaran Kalaycı, şöyle konuştu:

"Yemen halkı bir taraftan açlıkla boğuşurken, öte taraftan kolera ile mücadele etmektedir. Temiz suya ulaşamamanın yol açtığı kolera, ilaç ve aşının bulunmamasından dolayı hızla Yemen şehirlerine yayılmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün aktardığı verilere göre, 2 bin 300 Yemenli koleradan dolayı hayatını kaybetmiştir. 1 milyon 100 binden fazla kolera vakasına rastlanmış, 3 milyon Yemenli ise kolera tehdidi altında yaşamını sürdürmektedir. BM son yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde Yemen’e gıda ulaştırılamaması durumunda 14 milyon Yemenlinin açlıktan dolayı hayatını kaybedebileceğini belirtti. Kirli hesapların ve aşağılık ittifakların sonucunda Yemen’de, üç yıllık sürede beş bini çocuk, otuz bine yakın Yemenli ölürken yarım milyonu da yaralandı. On binlerce Yemenli başka ülkelere sığınırken, üç milyona yakın kişide ülke içinde yerinden ve yurdundan edildi, on milyona yakını da salgın hastalıklar ve açlığa terk edildi."

Yemen'deki durumdan dolayı masumların zarar gördüğünü ifade eden Kalaycı, "Körpecik, günahsız, masum yavruların bir lokma ekmeğe muhtaç olması vicdanlara onarılmaz acılar zerk etti. Avrupa’nın ikiyüzlülüğüdür, BM'nin gerçek yüzüdür ve Müslüman ülkelerdeki koltuk sevdalılarının işbirlikçi tutumudur. Bugün Yemen’de ortaya çıkan bu zulmün, bu vahşetin, bu kibrin bin bir yüzünü her yerde ifşa edip el ele direnmenin çağrısıdır. Biz buradan Yemen’de yaşanan bunca vahşete karşı kafalarını koltuğuna gömen Müslüman ülkelerin yöneticilerine sesleniyoruz; bu zulme çanak tutanlarla ilişkiler derhal kesilmelidir. Biz buradan diyoruz ki ülkemizin dönem başkanlığını yaptığı D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanmalı, askeri, siyasi, ekonomik adımlar net ve kararlı bir şekilde atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdülerPKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler
Saadet Partililer Yemen'deki olayları protesto ettiSaadet Partililer Yemen'deki olayları protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Yemen

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

PKK propagandası yaptıkları iddia edilen işçileri dövdüler

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

ABD, 'Kaşıkçı cinayetine' rağmen Suudi Arabistan'a destek sözü verdi

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

İYİ Parti İlçe Başkanı'nın anahtarını vermediği parti binası çilingirle açılıp, devralındı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyor

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Demirtaş açıklaması

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.