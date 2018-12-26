"Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki iç savaş kapsamında düğünlere, camilere ve cenaze törenlerine yapılan hava saldırılarında Amerikan yapımı bombaların kullanıldığına dair bilgileri olmadığını öne sürdüğüne işaret edilen haberde, "Ancak eski bir üst düzey Dışişleri yetkilisi, ABD'nin Yemen'deki iç savaşın ilk günlerinden bu yana buradaki her hava saldırısı hakkındaki kayda erişimi olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

Haberde, "4 bin 600’den fazla sivilin ölmesine yol açan hatalı hava saldırılarının yaşandığı Yemen’deki tüm hava savaşında Amerika'nın parmak izleri var.” ifadesi kullanıldı.

NYT'nin, 10 eski ve hala görevde olan ABD'li yetkiliye dayanarak, "Suudilere silah satışı, Yemen'deki katliamda Amerikan parmak izlerini bıraktı" başlıklı özel haber yayımladı.

Amerikan New York Times gazetesi, ABD'nin Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu ve Suudilerin ABD'nin doğru hedef konusunda verdiği tavsiyeleri görmezden geldiğini yazdı.

Haberde, ABD'nin Suudilere sivillerin nasıl korunacağına dair tavsiye verme çabalarının da başarısız olduğu ve Suudilerin ABD'nin yanlış hava saldırılarını araştırmaya yönelik girişimini de örtbas ettiği ve birçok saldırılmaması gereken yerlerin listesini görmezden geldiği vurgulandı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen eski Dışişleri yetkilisi Tom Malinowski, "En sonunda Suudilerin bizi dinlemeye istekli olmadıkları sonucuna vardık. Suudilere vurmamaları gereken hedeflerin kesin koordinatları verildi ama onlar vurmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Haberde, tüm bunlara rağmen Amerikan ordusunun Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına yakıt, eğitim ve mühimmat vermeye devam ettiğine işaret edildi.

- Kasım ayı en çok kaybın verildiği ay

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından, Yemen'deki iç savaşa ABD desteğinin yeniden mercek altına alındığının vurgulandığı haberde, bu olayın üzerine ABD'nin Yemen'deki Suudi savaş uçaklarına yakıt desteğini durdurduğunu ve Suudi Arabistan'a tüm desteğin durdurulması için ABD Senatosunda adımlar atıldığı anımsatıldı.