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"Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 20:05 | Son Güncelleme

New York Times, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığının iddialarının aksine, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu yazdı - Haberde, 4 binden fazla sivilin ölmesine yol açan hatalı hava saldırılarının yaşandığı Yemen’deki tüm hava savaşında Amerika'nın parmak izlerinin olduğuna işaret edildi - Georgetown Üniversitesinden Prof. Daniel L. Byman: - "Yemen'deki iç savaş Suudiler için stratejik bir felaket oldu. Yapılan hava saldırılarında Husilerin yenildiğine dair bir belirti yok" - "ABD, gücünü Yemen'de barış ve istikrarın desteklenmesi için kullanmalı"

Amerikan New York Times gazetesi, ABD'nin Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu ve Suudilerin ABD'nin doğru hedef konusunda verdiği tavsiyeleri görmezden geldiğini yazdı.

NYT'nin, 10 eski ve hala görevde olan ABD'li yetkiliye dayanarak, "Suudilere silah satışı, Yemen'deki katliamda Amerikan parmak izlerini bıraktı" başlıklı özel haber yayımladı.

Haberde, "4 bin 600’den fazla sivilin ölmesine yol açan hatalı hava saldırılarının yaşandığı Yemen’deki tüm hava savaşında Amerika'nın parmak izleri var.” ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki iç savaş kapsamında düğünlere, camilere ve cenaze törenlerine yapılan hava saldırılarında Amerikan yapımı bombaların kullanıldığına dair bilgileri olmadığını öne sürdüğüne işaret edilen haberde, "Ancak eski bir üst düzey Dışişleri yetkilisi, ABD'nin Yemen'deki iç savaşın ilk günlerinden bu yana buradaki her hava saldırısı hakkındaki kayda erişimi olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

Haberde, ABD'nin Suudilere sivillerin nasıl korunacağına dair tavsiye verme çabalarının da başarısız olduğu ve Suudilerin ABD'nin yanlış hava saldırılarını araştırmaya yönelik girişimini de örtbas ettiği ve birçok saldırılmaması gereken yerlerin listesini görmezden geldiği vurgulandı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen eski Dışişleri yetkilisi Tom Malinowski, "En sonunda Suudilerin bizi dinlemeye istekli olmadıkları sonucuna vardık. Suudilere vurmamaları gereken hedeflerin kesin koordinatları verildi ama onlar vurmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Haberde, tüm bunlara rağmen Amerikan ordusunun Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına yakıt, eğitim ve mühimmat vermeye devam ettiğine işaret edildi.

- Kasım ayı en çok kaybın verildiği ay

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından, Yemen'deki iç savaşa ABD desteğinin yeniden mercek altına alındığının vurgulandığı haberde, bu olayın üzerine ABD'nin Yemen'deki Suudi savaş uçaklarına yakıt desteğini durdurduğunu ve Suudi Arabistan'a tüm desteğin durdurulması için ABD Senatosunda adımlar atıldığı anımsatıldı.

Öte yandan tüm bu gelişmelere rağmen, 2016'nın ocak ayından bu yana bölgede gözlem yapan Silahlı Çatışma Konumu ve Olayları Veri Projesi adlı grubun kasım ayının en çok can kaybının yaşandığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Grubun raporuna göre, 80'i hava saldırılarında hayatını kaybeden siviller olmak üzere 3 bin 58 kişinin iç savaşta hayatını kaybettiği vurgulandı.

- "Yemen'deki iç savaş Suudiler için stratejik bir felaket

Haberde görüşlerine yer verilen Georgetown Üniversitesinden Prof. Daniel L. Byman, "Yemen'deki iç savaş Suudiler için stratejik bir felaket oldu. Yapılan hava saldırılarında Husilerin yenildiğine dair bir belirti yok. ABD, gücünü Yemen'de barış ve istikrarın desteklenmesi için kullanmalı. ABD müttefiklerini kendilerinden korumalıdır." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD New York Times Suudi Arabistan Yemen

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