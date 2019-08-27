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Yemen'deki koalisyon güçleri Husilere ait bir balistik füzeyi düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:49 | Son Güncelleme

Yemen'deki koalisyon güçleri Husilere ait bir balistik füzeyi düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından Yemen'in kuzeyindeki Sada kentine atılan bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Husi milislerin Yemen'in kuzeyindeki Amran kentinden Sada'ya fırlattığı bir balistik füzenin koalisyon güçleri tarafından düşürüldüğünü belirtti.

Husilerin, hedef gözetmeksizin attığı balistik füzelerle uluslararası insan haklarını ihlal ettiğini aktaran Maliki, yerleşim birimlerini hedef alarak da onlarca sivilin hayatını tehdit ettiğini ifade etti.

Maliki, koalisyon güçleri Ortak Kuvvetler Komutanlığının, Yemen'deki sivilleri korumak, bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlamak adına balistik füze gücünü etkisiz hale getirmek için caydırıcı ve tavizsiz önlemler almaya devam edeceğini kaydetti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Koalisyon Suudi Arabistan Yemen

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