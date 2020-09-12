HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yemen’deki koalisyon güçlerinden Husilere 6 hava saldırısı

Yemen’deki koalisyon güçlerinden Husilere 6 hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, gece saatlerinde Yemen’in başkenti Sanaa’da Husilere ait askeri mühendislik merkezine 6 hava saldırısı gerçekleştirdi.Suudi Arabistan basını, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçaklarının Husilere ait Sanaa’daki askeri mühendislik merkezine 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, gece saatlerinde Yemen’in başkenti Sanaa’da Husilere ait askeri mühendislik merkezine 6 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan basını, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçaklarının Husilere ait Sanaa’daki askeri mühendislik merkezine 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda balistik füze üretim ve montaj bölgeleri ile insansız hava araçları kurulum merkezlerin hedef alındığı ifade edildi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Tuzak radar uygulaması sona eriyor!Tuzak radar uygulaması sona eriyor!
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı
Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı
Koronavirüsü atlatan 71 yaşındaki Uçar: İnsan ensesinde Azrail olduğunu hissediyor
Koronavirüsü atlatan 71 yaşındaki Uçar: İnsan ensesinde Azrail olduğunu hissediyor
Diyarbakır’da yeni koronavirüs kararı! Mesai saatleri değiştirildi
Mesai saatleri değişti! Artık...
MSB: Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
Tuzak radarla ceza kesme devri bitiyor!
Tuzak radar uygulaması sona eriyor!
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.