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Yemen'deki Luban Kasırgası 11 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

Yemen'deki Luban Kasırgası 11 can aldı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusundaki El-Mehra vilayetinde etkili olan Luban Kasırgası nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Yemen Acil Durum Komitesi Üyesi Azan İsa el-Kamiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El-Mehra kentinde etkili olan kasırga nedeniyle bir haftada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Kamiri, arama kurtarma ekiplerinin 25 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yemen Kızılayı Mehra Afet Koordinatörü Vail Kerim, perşembe günü yaptığı açıklamada Luban Kasırgası'nın 6 kişinin ölümüne, 3 bin 800 ailenin ise evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açtığını aktarmıştı.

Yaklaşık bir haftadır ülkenin doğusunu etkisi altına alan Luban, 2015 sonundan bu yana Yemen'i vuran beşinci kasırga.

Yemen'de son olarak geçen mayıs ayında etkili olan Sagar ve Mekunu kasırgaları da ciddi yıkıma yol açmış, onlarca Yemenli hayatını kaybetmiş, altyapı da büyük zarar görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
El-Mehra Luban Kasırgası Yemen

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