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Yemen'deki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 20:08 | Son Güncelleme

Aden'de cumhurbaşkanlığı koruma birlikleri komutanının konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Aden kentinde cumhurbaşkanlığı koruma birlikleri komutanı Tuğgeneral Sened Er-Rahve, konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan sağ olarak kurtuldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Aden'e bağlı Eş-Şab ilçesinden El-Bureyka ilçesine giden Cumhurbaşkanlığı Korumaları Birinci Tugay Komutanı Tuğgeneral Rahve'nin aracının bulunduğu konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Yaralanan olmayan saldırıda Rahve'nin aracı ciddi zarar gördü.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen'in önde gelen komutanlarından Rahve, Aden kentinde hükümetin yönetim merkezi Meaşık Sarayı'nın korunmasında görevli tugayın komutanlığını yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aden Cumhurbaşkanlığı korumaları

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