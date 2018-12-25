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Yemen’deki Sahra Hastanesi 1 milyonu aşkın kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yardımlarıyla kurulan Sahra Hastanesi, Taiz bölgesindeki 1 milyon 200 bin kişiye sağlık hizmeti vermeye devam ediyor

TAİZ (AA) - İSMET KARAKAŞ - Türkiye’nin yardımlarıyla Yemen'de kurulan Sahra Hastanesi, ülkenin büyük şehirlerinden olan Taiz ve yakınlarındaki 1 milyon 200 bin kişiye sağlık hizmetinde bulunmayı sürdürüyor.

Yemen’deki iç savaşın başlamasının ardından Türkiye’nin yardımlarıyla kurulan ve sonradan Taiz şehri yakınlarındaki Etturbe kentindeki El Halife Hastanesinin bünyesine katılan Sahra Hastanesinin faaliyetleri devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, TİKA ve Türk Kızılayının yardımlarıyla Yemen’de hizmete giren ve hastaların tedavilerine başlanması ile ilk teşhisin konulması konusunda önemli bir yere sahip olan hastane, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 2018 Mayıs’ta El Halife Hastanesine dahil edildi.

El Halife Hastanesi Başhekimi Abdurrahman Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlara rağmen 1 milyon 200 bin kişiye sağlık hizmetleri verdiklerini söyledi.

Hastanenin kurulmasına vesile olan Türkiye’nin Yemen’e desteklerini sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih, şöyle konuştu:

"Günlük olarak birçok insana hizmetlerimizi sunmaktayız. Gerek il sağlık müdürlüğü gerekse de mülki amirlik olarak Türk hükümetine yapmış olduğu yardımlar için çok teşekkür ederiz. Bu yardımların bir tanesi de Türk Kızılayının kurmuş olduğu Sahra Hastanesi. Bu hastanede teşhis işlemlerini yapmaktayız. Hastanede çeşitli hizmetler vermekle birlikte Türk hükümetinden hastanenin ikmal edilmesini talep etmekteyiz."

Yemen’deki iç savaş ve yaşanan çatışmalardan ötürü hastanede ilaç ve tıbbi malzeme eksiklikleri bulunduğunu belirten Salih, "Burada Türk Kızılayından ve TİKA’dan hastaların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hastanenin eksiklerinin giderilmesini talep ediyoruz. Hizmetlerimizi daha iyi verebilmemiz için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sahra hastanesi Türk Kızılayı Yemen

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