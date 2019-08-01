Yemen’deki saldırıda ölü sayısı 40’a yükseldi

Yemen’in Aden kentinde askeri geçit töreninde meydana gelen patlamada ölü sayısı 40’a yükselirken, saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yemen’in Aden kentinde askeri geçit töreninde meydana gelen patlamada ölü sayısı 40’a yükseldi. Husiler tarafından üstlenen saldırının ise yeni görüntüleri ortaya çıktı. Elcela Karargahı’na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze ile düzenlenen saldırının yeni görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı.

