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Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı ağır hastalar için açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Yemenli hastalar şubat ayından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyon halinde gerçekleştirilecek seferlerle Ürdün ve Mısır'a taşınacak

SANA (AA) - Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yaklaşık 4 yıldır Sana Uluslararası Havalimanı'na uyguladığı uçuş yasağı yurt dışında tedavi görmesi gereken ağır hastalar için kaldırılıyor.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında tedavi görmesi gereken ağır hastalar için şubat ayından itibaren koalisyon güçlerinin izniyle Sana Havalimanı'ndan seferler başlatılacağını açıkladı.

Yemenli hastalar söz konusu seferlerle Ürdün ve Mısır'a taşınacak.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki de dün yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordinasyon halinde Yemen'den Ürdün ve Mısır'a "insani hava köprüsü" açılacağını belirtmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ağustos 2016'da Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na uçuş yasağı getirmiş, daha sonra BM'nin yardım taşıyan uçaklarının, söz konusu yasağın dışında tutulduğunu açıklamıştı.

Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, havalimanını, İran'dan silah tedarik etmede kullandığını iddia ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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SANA Yemen Yemen Dışişleri Bakanlığı

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