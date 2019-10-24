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Yemen'deki savaş 6 milyondan fazla çocuğu doğrudan etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 20:29 | Son Güncelleme

Yemen'deki savaş 6 milyondan fazla çocuğu doğrudan etkiledi

ADEN (AA) - Yemen Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, 6 milyondan fazla çocuğun ülkede devam eden iç savaştan doğrudan etkilendiğini açıkladı.

Bakanlıktan Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30'uncu yıl dönümü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, 6 milyonu aşkın çocuğun Yemen'de devam eden iç savaştan zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada savaş sebebiyle yaklaşık 5 milyon çocuğun eğitimlerinin sona erdiği ve çalışmak zorunda kaldığı, yaklaşık 2 milyonunun da yeterli gıda maddesine ulaşamadığı aktarıldı.

Husilerin çocuklara dayattığı mezhepçi eğitim uygulaması ile onları zorla silah altına almasının gerçek bir felaket olduğu ve acilen durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, çocuk hakları konusunda gerçekleştirdikleri ihlallere son vermeleri için Husilere baskı yapma çağrısında bulunuldu.

- Savaşın kurbanı çocuklar

Dünyanın en büyük insanlık felaketlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, BM verilerine göre, her on dakikada beş yaş altı bir çocuk önlenebilir bir ölüme kurban gidiyor.

Ülkede, kadınlar ve çocuklar, savunmasızlar listesinde en üst sırada yer alıyor. Erkek çocuklar, çeşitli gruplarca zorla silah altına alınırken kız çocuklar da hayatta kalabilmeleri için erken yaşta evliliğe zorlanıyor. Okul çağındaki çocukların dörtte biri eğitimden yoksun ve 2 bin 500'e yakın okul hasarlı veya eğitim verilemez durumda.

BM İnsan Hakları Ofisinin 2017 yılındaki açıklamasına göre en az 10 bin insan savaş ve buna bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Ancak bağımsız araştırmalar bu sayının çok daha fazla olduğuna işaret ediyor. İngiltere merkezli Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi (ACLED), Yemen'de Ocak 2016'dan bugüne 50 binin üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

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