HABER

Yemen'deki savaş bir yılda 335 çocuğun hayatına mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 20:05 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Oxfam: "9 Ağustos 2018'den bu yana hava saldırıları, mayınlar ve rastgele gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 335 çocuk yaşamını yitirdi"

ADEN (AA) - Yemen'deki savaş nedeniyle son 1 yılda 335 çocuk hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Oxfam'ın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "9 Ağustos 2018'den bu yana hava saldırıları, mayınlar ve rastgele gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 335 çocuk yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Oxfam Yemen Müdürü Muhsin Sıddıki, son bir yılda neredeyse her gün bir çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Yemen'de açlık ve hastalığın yanı sıra şiddet olaylarının sivillerin hayatını tehdit etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Sıddıki, daha fazla insan ölmemesi için ülkenin tamamında acilen ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Yolu trafiğe kapattı! Sebebi ise...Yolu trafiğe kapattı! Sebebi ise...
Çanakkale’de makilik yangınıÇanakkale’de makilik yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Yemen

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Elazığ’dan dünya pazarına!

Elazığ’dan dünya pazarına!

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Acı haberi böyle aldı

Acı haberi böyle aldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İndiği dolmuşun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Sanayi Sitesi’nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Arsasından geçtiği gerekçesiyle yolu kapattı

Yolu trafiğe kapattı! Sebebi ise...

Beylikdüzü’nde lüks sitede yılan paniği

Yer: İstanbul! Lüks sitede yılan paniği

Bodrum'daki yangın büyüyor!

Ünlü tatil beldesindeki yangın büyüyor!

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.