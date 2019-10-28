Yemen'deki savaş mağdurları gösteri düzenledi

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de ülkedeki savaş nedeniyle yaralanan kişiler gösteri düzenledi.

Aden'in Mala semtindeki ana caddeyi trafiğe kapatan savaş mağdurları, gerekli tedaviyi görememelerini ve maaşlarındaki gecikmeyi protesto etti.

Eylemciler, üzerinde "Ülke içinde veya dışındaki Yemenli yaralıların tedavilerini tamamlayın", "Aylık maaşlarını verin", "Eski işçilerin maaşlarını kesintilerden koruyun", "Yaralıların tedavi masrafları, temiz kanlarıyla ödenmiştir" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan yaralı yakınları da hayatını kaybedenler ve yaralılar için ödenen maaşların 3 aydır verilmediğini, söz konusu durumun da maddi ve manevi sıkıntılara neden olduğunu anlattı.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

