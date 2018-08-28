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Yemen'deki Somalili göçmenler ülkelerine gönderiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:47 | Son Güncelleme

Yemen'deki Somalili göçmenler ülkelerine gönderiliyor

ADEN (AA) - Birlemiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yaşayan 135 Somalili göçmenin ülkelerine gönderildiğini bildirdi.

IOM'un Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde 135 Somalili mültecinin ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Bu grubun, 2018 yılı başından bu yana gönderilen Somalili 11'inci grup olduğu, böylece sene başından bugüne kadar ülkesine gönderilen Somalili sayısının bin 456'ya yükseldiği kaydedildi.

BM verilerine göre, Yemen'de çoğunluğu Somali'den gelen 280 bin göçmen bulunuyor. Göçmenler Aden Limanı üzerinden ülkelerine gönderiliyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden kendi vatandaşları kadar Afrika Boynuzu olarak isimlendirilen, Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

IOM, acil durumlara müdahale, göçmenlerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, maddi yardım ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olarak Yemen'de görev yapıyor.

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