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Yemen'deki Somalili göçmenler ülkelerine gönderiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 16:19 | Son Güncelleme

Yemen'deki Somalili göçmenler ülkelerine gönderiliyor

ADEN (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yaşayan 141 Somalili göçmenin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

IOM'un Yemen ofisi basın ve iletişim sorumlusu Seba el-Muallimi, Yemen'de yaşayan 141 Somalili göçmenin Aden limanından gönüllü olarak ülkelerine gönderildiğini belirtti.

Söz konusu grubun 2018 başından bu yana gönderilen 17. grup olduğunu ifade eden Muallimi, bu grupla birlikte yıl başından bu yana Yemen'den gönüllü olarak ülkelerine dönen Somalili göçmen sayısının 2 bin 239'a ulaştığını ekledi.

Yemen, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı göçmenlerin yöneldiği bir ülke olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) daha önce yayımladığı verilere göre, Yemen'de çoğu Somalili 200 binden fazla sığınmacı ve göçmen bulunuyor.

Yemen'in yıllardır içinde bulunduğu krizden, kendi vatandaşları kadar "Afrika Boynuzu" olarak isimlendirilen Etiyopya, Cibuti, Somali, Eritre gibi ülkelerden gelen sığınmacı ve göçmenler de etkileniyor.

IOM, acil durumlara müdahale, göçmenlerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, maddi yardım ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olarak Yemen'de görev yapıyor.

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göç Somali Yemen

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