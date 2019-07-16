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Yemen'deki taraflar arasındaki görüşmeler sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:41 | Son Güncelleme

Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş: "Görüşmeler somut herhangi bir gelişme kaydedilmeden sona erdi"

ADEN (AA) - Yemen'de Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş, Hudeyde'de ateşkesin sağlanması için BM gözetiminde uluslararası sularda yapılan görüşmelerde herhangi bir gelişme kaydedilmediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard liderliğinde Yemen hükümeti ve Husilerin temsilcilerinden oluşan heyetlerin katılımıyla Hudeyde açıklarında uluslararası sularda demirli bir gemide önceki gün başlayan görüşmeler sona erdi.

Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görüşmeler somut herhangi bir gelişme kaydedilmeden sona erdi." dedi.

Husilerin, birliklerini Hudeyde, Es-Salif ve Ras İsa limanlarından çekmesini öngören Hudeyde Anlaşması'nın ilk aşamasını uygulamamakta ısrar etmeleri sebebiyle görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini belirten Dubeyş, "Hudeyde'deki sorunların çözümü için herhangi bir anlaşmaya varılamamasının temel nedeni bu." diye konuştu.

Dubeyş, Husilerin, her iki tarafın birliklerinin 25 kilometre uzaklaştırılmasını öngören anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi konusunda ısrar ettiğini, Yemen hükümet heyetinin de ilk aşama yürürlüğe girmeden ikincisinden bahsedilmemesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Dubeyş, askeri güçlerin çekileceği yerlerin idaresinin sahil ve emniyet güçleri ile liman görevlileri tarafından devralınması konusunda ısrarcı davrandığını, Husilerin ile buna karşı çıktığını dile getirdi.

Sözcü Dubeyş, görüşmeler sırasında sadece, taraflar arasında daha fazla uluslararası gözlemci konuşlandırılmasını içeren yeni bir ateşkes anlaşması mekanizması geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Stockholm Anlaşması'nın ilk aşamasının uygulanması konusunda bir sonuca varılamaması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce duran görüşmeler dün yeniden başlamıştı.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde vilayeti ve limanlarına ilişkin konuların merkeze alındığı Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında ihtilaflar yaşanırken, söz konusu limanların gelirlerine ilişkin, geçen mayısta Ürdün'ün başkenti Amman'da taraflar arasında bir dizi görüşme gerçekleşmişti. Ancak yapılan oturumlardan herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM görüşme Husiler Yemen

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