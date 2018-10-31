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"Yemen'deki tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplayamaya kararlıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 21:08 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki tarafları bir ay içinde müzakere masası etrafında toplamaya kararlı olduklarını belirtti

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki çatışmalara askeri yolla çözüm getirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplamaya kararlı olduğunu açıkladı.

Griffiths, BM Yemen Temsilciliği'nin resmi sitesinden yayımlanan yazılı açıklamasında, "Yemen'deki çatışmalara askeri yolla çözüm getirilmesi mümkün değil. Yemen'deki tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplayamaya kararlıyız. Kapsamlı bir anlaşmaya varmak için tek çözüm diyalog." ifadelerini kullandı.

Yemenlileri çatışmaların kötü sonuçlarından korumak, siyasi ve güvenlik alanında yaşanan krize son vermek için tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğini kaydeden Griffiths, taraflara siyasi müzakerelerin biran önce başlatılması için harcadığı çabalara somut destek vermeleri ve bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Griffiths, harcadığı çabalara karşılık Yemen hükümeti ile Husilerin olumlu adım atmaları konusunda iyimser olduğunu ve ülkedeki çatışmaları sona erdirmek için siyasi çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

BM Temsilcisi ayrıca Batılı ülkelerin, Yemen'deki siyasi sürecin yeniden başlatılması ve çatışmaların durması için yaptığı çağrıları da memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, dün yaptığı açıklamada, 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Mattis'den bir kaç saat sonra da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin zamanı geldiğini belirterek ateşkes çağrısı yapmıştı.

Fransa'dan da benzer açıklamalarla Yemen'de savaşın sona ermesi çağrıları gelmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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