MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki çatışmalara askeri yolla çözüm getirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplamaya kararlı olduğunu açıkladı.

Griffiths, BM Yemen Temsilciliği'nin resmi sitesinden yayımlanan yazılı açıklamasında, "Yemen'deki çatışmalara askeri yolla çözüm getirilmesi mümkün değil. Yemen'deki tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplayamaya kararlıyız. Kapsamlı bir anlaşmaya varmak için tek çözüm diyalog." ifadelerini kullandı.

Yemenlileri çatışmaların kötü sonuçlarından korumak, siyasi ve güvenlik alanında yaşanan krize son vermek için tüm taraflarla çalışmaya devam edeceğini kaydeden Griffiths, taraflara siyasi müzakerelerin biran önce başlatılması için harcadığı çabalara somut destek vermeleri ve bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Griffiths, harcadığı çabalara karşılık Yemen hükümeti ile Husilerin olumlu adım atmaları konusunda iyimser olduğunu ve ülkedeki çatışmaları sona erdirmek için siyasi çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.