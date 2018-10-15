HABER

Yemen'deki yetersiz beslenme sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 23:51 | Son Güncelleme

UNICEF: "Yemen'de yaklaşık 2,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı.

UNICEF tarafından hazırlanan raporda, Yemen'deki çatışmaların dördüncü yılına yaklaştığı hatırlatılarak, ülkede insani durumun her geçen gün kötüleştiği belirtildi.

Raporda, ülkedeki sağlık denetleme sisteminin çöktüğü, sağlık merkezlerinin yarısından fazlasının çalışmalarını durdurduğu, çalışanlarının da birkaç yıldır ücretlerini alamadığı aktarıldı.

Ülkede, birkaç haftadır kolera salgını vakalarında artış yaşandığına dikkat çekilen raporda ayrıca, bu durumun ülkedeki gıda güvensizliğinin yaygınlaşmasının yanı sıra üçüncü bir salgın dalgası ihtimalini de beraberinde getirdiği kaydedildi.

27 milyondan fazla nüfusa sahip Yemen'de 16,37 milyon kişinin temel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğu aktarılan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Yemen'de yaklaşık 2,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bu çocukların acil bakıma ihtiyacı var. Bu çocuklardan şiddetli akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan 400 bini ise acilen yardım edilmezse ölüm riski taşıyor."

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
Otomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendiOtomobil motoruna sıkışan kediyi liseli Sinem sahiplendi
Briç severler Marmaris'te buluştuBriç severler Marmaris'te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akut yetersiz beslenme UNICEF Yemen

En Çok Okunan Haberler

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi

Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif kabul edildi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu aramasında 'mavi ışık' yöntemi kullanılıyor

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu aramasında 'mavi ışık' yöntemi kullanılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.