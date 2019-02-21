ADEN (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ABD'den Husileri terör örgütü olarak sınıflandırmasını istedi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, İryani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew Toler ile bir araya geldi.

Görüşmede "Husiler, Yemen halkına yönelik her türlü cinayet ve suçu işledi. Suçsuz ve savunmasız sivillere karşı işledikleri suçlar ve cinayetler soykırım düzeyine ulaştı." ifadelerini kullanan İryani, ABD'den Husileri terör örgütü olarak sınıflandırmasını istedi.

İryani, Husilerin, hükümete yaptıkları darbenin ardından kendi kontrollerindeki bölgelerde bir neslin tamamının beynini saldırganlık ve terörizm içeren düşüncelerle doldurduğunu ileri sürerek, karşı tarafa yönelik nefret duyguları yerleştiren bu adımın sadece Yemenlilerin değil tüm dünyanın yüzüne patlayacak saatli bir bomba olduğunu savundu.

- "50 binden fazla çocuğa silah eğitimi veriliyor"

İryani, "Husi-İran militanlarının şu an yaptığı en tehlikeli şey, kin, nefret, öldürme, aşırıcılık ve terörizm duygusuyla beslenen bir nesil yetiştirmektir. 50 binden fazla çocuğa farklı silah eğitimi veriliyor ve cihatçı düşüncelerle beyinleri yıkanıyor. Ayrıca okullar ve üniversiteler de Husilerin militan kazanma yeri haline gelmiş durumda." dedi.